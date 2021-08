Bagni di Lucca



Celebrazioni dantesche a Bagni di Lucca

giovedì, 26 agosto 2021, 17:52

Il comune di Bagni di Lucca ha affidato alla Fondazione Culturale Michel de Montaigne la celebrazione del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, Poeta simbolo non solo dell' Italia, ma voce mondiale e patrimonio dell umanità.

In collaborazione con il Lions Club Garfagnana e con il contributo di Regione Toscana, l'Evento si svolgerà presso il Teatro Accademico di Bagni di Lucca alle ore 21.00 di martedì 14 settembre, proprio per celebrare precisamente i 700 anni dalla morte di Dante, avvenuta nella notte fra il 13 e 14 settembre 1321.

Lo spettacolo trae ispirazione da una memoria della scrittrice Inglese Mrs Frances Milton Trollope che, nella sua opera A Visit to Italy, pubblicata nel 1842, riferisce di una serata trascorsa, nell'agosto del 1841, al Teatro Accademico di Bagni di Lucca ad ascoltare il grande attore tragico Gustavo Modena mentre declamava alcuni canti e versi dell' Inferno dantesco. La declamazione era intercalata da musica suonata al pianoforte dal celebre pianista Theodor Döhler e la serata trascorse tra vivissime emozioni che la scrittrice inglese ben fa intendere nel suo resoconto.

Ebbene lo spettacolo avrà tre protagonisti. La giovanissima Agnese Benedetti che interpreterà il ruolo di Mrs Trollope nell'atto di pensare e scrivere la sua memoria;

Consuelo Ciatti, attrice di grande esperienza teatrale e cinematografica e di raffinata dizione, alla quale è stata affidata la lettura dei canti I-III-V e dei ww 1-84 del XXXIII della prima Cantica del poema dantesco; le stesse terzine che il grande attore Modena, come racconta la scrittrice inglese, quella sera declamò con particolare intensità espressiva.

Infine la giovane pianista Lucrezia Liberati, stella nascente nel firmamento pianistico, interpreterà pagine di Theodor Döhler, Franz Liszt, Sigismund Thalberg, Rober Schumann e Fryderyk Chopin.

La decisione di affidare ad un' attrice la lettura delle terzine dantesche, interrompe senz'altro la tradizione della lettura al maschile, e nell'allestimento teatrale della serata, Consuelo Ciatti ripeterà, con l'ondosità di un'eco lontana, la voce e gli accenti di Beatrice, e apparirà perciò ai nostri occhi della mente "vestita di color di fiamma viva" e come "dentro una nuvola di fiori".

La scelta quindi di Consuelo Ciatti, che legge parti della Divina Commedia, vuole idealmente essere un omaggio a Beatrice che qui diventa l'emblema netto e il simbolo perfetto della poesia dantesca, nonché simbolo della donna terrena, vissuta al mondo, amata, celebrata, pianta.

In definitiva uno spettacolo tutto al femminile, Omaggio a tutte le donne che specialmente oggi, in modi e situazioni diverse, offrono esempi di bellezza, di intelligenza, di fortezza d'animo e, ahimè sempre più spesso, di sacrificale coraggio.

La presenza sul palcoscenico di una silhouette di Dante Alighieri nell'atto di salire le altrui scale, vuole simboleggiare chi ancora oggi si affatica a ricercare in terre straniere la dignità della propria vita. E Dante veste un manto dorato, come dorato è il telo che viene fatto indossare a quanti sono tratti in salvo dai tragici flutti del mare mediterraneo.

Il racconto di Mrs Frances Milton Trollope trasporta in un altro tempo. E ciò facendo, lo incurva e fa combaciare il passato con il presente, "un giorno trascorso e ora". Se la voce di Mrs Frances Milton Trollope giunge da un passato lontano e lo rende disponibile nel presente, la manifestazione in programma al Teatro Accademico di Bagni di Lucca, pensata dalla Fondazione Montaigne, sarà il tentativo di riportare a visione e ad ascolto l'eco d'una voce che giunge da prossimità distanti, per dire che non tutto ciò che passa finisce per sempre e che il passato può riaffiorare se ben conosciuto ed evocato.

"Auspichiamo che l'evento - afferma il ùpresidente della Fondazione, prof. Marcello Cherubini - renda significativo Omaggio a Dante Alighieri e alla sua Poesia, a Beatrice e alla Donna in genere e infine alla peculiare storia di Bagni di Lucca".

L'ingresso sarà libero, ma su prenotazione fino ad esaurimento dei posti assegnati al fine di garantire il distanziamento anti Covid. Si ricorda che è obbligatorio esibire il Green Pass e indossare la mascherina. Telefonare quindi alla Biblioteca Comunale di Bagni di Lucca 0583/87619 oppure al 335 5821084/0.