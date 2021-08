Bagni di Lucca



Covid, Michelini positivo al primo controllo: "Ora tampone molecolare per conferma"

lunedì, 9 agosto 2021, 21:35

Il sindaco di Bagni di Lucca, Paolo Michelini, ha informato i cittadini che, a seguito di un controllo eseguito per scrupolo, é risultato leggermente positivo al Covid-19. Attualmente é in attesa del tampone molecolare per una conferma definitiva.