Bagni di Lucca



Dal 6 agosto in biblioteca con il 'green pass'

martedì, 3 agosto 2021, 20:42

Si comunica che, secondo quanto stabilito dalle recenti disposizioni varate con il D.L. n. 105/2021, da venerdì 6 agosto l'accesso alla biblioteca sarà consentito solo agli utenti in possesso di Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) in corso di validità.



La certificazione dovrà essere presentata (in formato digitale o cartaceo) unitamente ad un documento di identità alla bibliotecaria all'ingresso e sarà verificata tramite l'App nazionale

VerificaC19.



Il Green Pass non è richiesto ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale (fino a 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica da esibire all'ingresso.



Per tutte le informazioni sul Green Pass e come ottenerlo: http://www.dgc.gov.it/web/



Si ricorda che la Biblioteca rimarrà chiusa al pubblico nel periodo da lunedì 9 agosto a sabato 21 agosto e riprenderà lunedì 23 agosto con i consueti orari e criteri d'accesso.