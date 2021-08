Bagni di Lucca



Giornata dantesca a Montefegatesi

giovedì, 5 agosto 2021, 14:07

Sabato 7 agosto, alle ore 17 si svolgerà nella piazza di Montefegatesi l'omaggio del paese a Dante Alighieri.



A Montefegatesi, paese montano del comune di Bagni di Lucca, si trova infatti uno dei tanti monumenti innalzati nel corso degli anni al sommo poeta; la peculiarità di questo monumento, oltre alla bellezza dell'opera, è di essere quello innalzato a più alta quota.



La giornata è stata organizzata dall'Istituto Storico Lucchese - Sezione di Bagni di Lucca, dalla Società Ermete Zacconi di Montefegatesi con il patrocinio dell'Associazione Lucchesi nel Mondo e del Comune di Bagni di Lucca.



Il monumento, innalzato nel 1908 per volere dei paesani emigrati negli Stati Uniti e in altre parti del mondo, è opera dello scultore lucchese Francesco Petroni.



Durante la giornata sarà ripercorsa la storia della costruzione del monumento a cura della professoressa Natalia Sereni e sarà affrontato il tema della figura di Dante nell'ideale politico risorgimentale a cura del professor Fabrizio Nicoli.



Al termine dell'evento sarà possibile fermarsi a cena in piazza prenotandosi presso il n. 3492616250, sarà obbligatorio essere in possesso del green pass.