Grande successo per la giornata dantesca a Montefegatesi

Altri articoli in Bagni di Lucca

lunedì, 9 agosto 2021, 21:35

Il sindaco di Bagni di Lucca, Paolo Michelini, ha informato i cittadini che, a seguito di un controllo eseguito per scrupolo, é risultato leggermente positivo al Covid-19. Attualmente é in attesa del tampone molecolare per una conferma definitiva

giovedì, 5 agosto 2021, 14:07

A Montefegatesi, paese montano del comune di Bagni di Lucca, si trova uno dei tanti monumenti innalzati nel corso degli anni al sommo poeta; la peculiarità di questo monumento, oltre alla bellezza dell'opera, è di essere quello innalzato a più alta quota

martedì, 3 agosto 2021, 20:42

Si comunica che, secondo quanto stabilito dalle recenti disposizioni varate con il D.L. n. 105/2021, da venerdì 6 agosto l'accesso alla biblioteca sarà consentito solo agli utenti in possesso di Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) in corso di validità

martedì, 3 agosto 2021, 15:10

L’Associazione Amici di San Cassiano di Controne, in collaborazione con il Museo Parrocchiale di San Cassiano di Controne (MUdiC), organizza la prima edizione di Incontrando Arte Festival

lunedì, 2 agosto 2021, 22:42

Continua, anzi riprende con ancora più forza, la politica tra la gente del gruppo di opposizione 'Un futuro per Bagni di Lucca' coi suoi consiglieri comunali Laura Lucchesi e Claudio Gemignani

sabato, 31 luglio 2021, 20:22

A Montefegatesi un omaggio a Dante, sabato 7 agosto, alle 17, in Piazza XX settembre. Al termine della giornata di studio si svolgerà una cena conviviale nella Piazza di Montefegatesi