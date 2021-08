Bagni di Lucca



L'amministrazione: "Tari, falso dire che non è previsto alcuno sconto per le utenze non domestiche"

venerdì, 27 agosto 2021, 12:45

L'amministrazione comunale di Bagni di Lucca sente il dovere di fare alcune precisazioni dopo una recente lamentela riguardo l'emissione delle fatture Tari per le attività commerciali nel'anno 2021.

"Grazie a risorse straordinarie messe in campo per fronteggiare le difficoltà legate all'emergenza sanitaria - esordisce - è possibile, per le utenze non domestiche, ottenere un contributo straordinario. Il comune infatti, come appare sulla 'home page' della pagina web istituzionale, alle utenze non domestiche aventi sede operativa sul territorio comunale e dietro loro richiesta, erogherà un contributo economico nella misura del 25% del totale TARI 2021 che verrà liquidato tramite bonifico bancario dopo l'avvenuto pagamento dell'intero tributo".

"Il fatto che alla data della prima scadenza del bando (15/07/2021) le domande fossero in numero limitato - spiega -, ha convinto l'amministrazione a posticipare la scadenza al 31/08. L'importo a disposizione è di € 90.000,00. Qualora le domande risultassero alla nuova scadenza in numero limitato rispetto alla disponibilità economica, l'amministrazione potrà valutare la possibilità d'incrementare la percentuale di rimborso oltre il 25% previsto, fino all'estinguimento dell'importo a disposizione".

"Effettivamente - sottolinea l'amministrazione - le bollette di tutti i cittadini sono state emesse senza alcuna riduzione per tutto l'anno 2021 pagabili in tre rate con scadenze 31/07, 30/09 e 03/12/2021, ma affermare che non è previsto alcuno sconto per le utenze non domestiche è una falsità. Come è errato dichiarare che esista la possibilità di una differenziazione delle tariffe all'interno dei parametri stabiliti da ARERA. L'applicazione del sistema tariffario previsto da ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) non consente infatti "aggiustamenti" come avveniva nel passato, ma prevede l'inserimento di tutti i dati relativi al PEF (Piano Economico Finanziario) del 2021. Un sostegno è stato rinnovato anche alle famiglie che si trovano in difficoltà con un'altro bando ad hoc, aperto fino alla fine del mese di agosto, che si può trovare sul sito dell'ente".

"La contabilità pubblica - conclude - è una materia molto complessa e le bollette colpiscono tutti, l'amministrazione ha anche in passato dimostrato che le "giornalate" non portano ad evitare le tasse o a ritrattazioni".