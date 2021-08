Bagni di Lucca : fornoli



Maltratta compagna e figlia e si scaglia contro i carabinieri: arrestato marocchino

venerdì, 13 agosto 2021, 11:12

I carabinieri della stazione di Borgo a Mozzano, dipendente dalla compagnia di Castelnuovo di Garfagnana, il 10 agosto hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato del cittadino marocchino C. M., 41 anni, abitante a Fornoli, nel comune di Bagni di Lucca.



I militari sono intervenuti presso l’abitazione del soggetto in quanto era stata segnalata dai vicini una violenta lite familiare. Giunti sul posto, hanno trovato l’uomo che versava in forte stato di agitazione psicomotoria, nonché la convivente, D.R., 53 anni, e la loro figlia minore. I carabinieri hanno accertato che l’uomo aveva appena compiuto atti di violenza fisica nei confronti della compagna e della loro figlia, tutti conviventi, procurando loro delle lievi lesioni, giudicate guaribili, dai medici del pronto soccorso del locale ospedale che le hanno visitate, rispettivamente in sette e due giorni. Nel proseguo degli accertamenti, mentre i militari stavano documentando lo stato dei luoghi, l’uomo improvvisamente si è scagliato contro i due militari presenti, scaturendo una breve ma intensa collutazione, al termine della quale i due militari, che comunque hanno proceduto all’arresto dell’uomo, hanno riportato delle lievi lesioni personali, giudicate guaribili in due giorni per entrambi.



il cittadino marocchino è stato quindi condotto presso la casa cirocndariale “S. Giorgio” di Lucca per essere tenuto lì a disposizione dell’autorità giudiziaria.



Il 12 agosto, il g.i.p. del tribunale di Lucca ha emesso ordinanza a seguito di udienza di convalida dell’arresto, disponendo nei confronti dell’uomo l’applicazione della misura cautelare coercitiva dell’allontanamento dalla casa familiare, già notificata e la immediata scarcerazione.