Quinto Bernardi dona mille mascherine alla Croce Rossa

domenica, 29 agosto 2021, 08:35

Sabato 28 agosto Quinto Bernardi, candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative, ha donato alla Croce Rossa di Bagni di Lucca mille mascherine anti-Covid per gli alunni e gli insegnanti delle scuole elementari e medie.



"Ho sempre avuto un occhio di riguardo per i nostri ragazzi e verso la mia amata terra natìa - dichiara Bernardi -, come in questo gesto importante di impegno e solidarietà. La donazione è stata fatta in collaborazione con Valerio Orsucci di Montecatini terme".



"Ringrazio il presidente Moreno Fabbri e il suo vice Francesco Tolomei - conclude Bernardi - e tutto lo staff dei volontari della Croce Rossa di Bagni di Lucca".