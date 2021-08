Bagni di Lucca



Scoppia incendio in località Corsena: si alza elicottero

venerdì, 13 agosto 2021, 15:59

di tommaso boggi

Scoppiato incendio in una zona boschiva a Bagni di Lucca, in località Corsena, poco sopra la strada comunale della Controneria. Allertati alle 14.56, i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente sul posto.



Presenti anche i carabinieri forestali, la guardia di finanza, l'Unione dei Comuni della Mediavalle. In volo anche due elicotteri (il secondo da Pistoia) per le operazioni di spegnimento.



Complice anche il secco per il grande caldo, le fiamme hanno trovato terreno fertile per espandersi. Le operazioni sono tuttora in corso. Gli elicotteri stanno circoscrivendo l'incendio. Intanto, poco distante dalla zona dove si sono propagate le fiamme, un'abitazione è stata raggiunta dal fuoristrada dei vigili del fuoco per sicurezza. Nelle vicinanze, un'altra abitazione.



Notizia in aggiornamento