Bagni di Lucca



Si presenta il sentiero didattico "Sassi scritti del Prato Fiorito"

venerdì, 27 agosto 2021, 10:37

Sabato 4 settembre alle ore 16,30, presso il Teatro Accademico a Bagni di Lucca, a cura del Comitato Scientifico CAI Toscana, con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Bagni di Lucca, sarà presentato il sentiero didattico "Sassi Scritti del Prato Fiorito", un progetto del Comitato Scientifico Club Alpino Toscano che è stato possibile realizzare grazie alla fattiva collaborazione della Commissione Sentieri Cai Toscana e di altri gruppi e associazioni locali quali la Società dei Beni già Comunali di S. Cassiano di Controne, Gruppo Trekking Pegaso, Jurassic Bike e Seimiglia Nord che, da alcuni anni, si dedicano con passione e competenza alla valorizzazione e promozione del territorio. Non va dimenticata inoltre la Pro Loco Bagni di Lucca , che è stata la prima ad appoggiare e lavorare per la valorizzazione delle incisioni rupestri del Prato Fiorito.



Il sentiero si snoda lungo il versane sud del Prato Fiorito con partenza da Colle a Serra. Il percorso è ben segnalato con segni bianchi e rossi (CAI) posti su rocce affioranti e alberi e con pali e frecce nei punti che indicano i cambi di direzione. Le rocce sono state tutte numerate e davanti a quelle più importanti e significative sono stati installati dei grandi pannelli illustrativi (testo e foto) dei segni presenti con una prima, se pur sommaria, interpretazione. Il sentiero dei "Sassi scritti" del Prato Fiorito si presta per conoscere un aspetto insolito e poco conosciuto della storia della Val di Lima. Sono centinaia, migliaia di segni lasciati sulla roccia tra la seconda metà del '600 e la prima metà del '900 che testimoniano dell'intensa attività pastorale sulle sue pendici. Sono segni che documentano il passaggio dei tanti uomini e donne che conducevano al pascolo le greggi, sono rocce trasformatesi in grandi lavagne a cielo aperto che, analizzate una ad una, ci forniscono non solo una lista di nomi, di date, di disegni, ma ci svelano qualcosa del mondo dei pastori: uomini costretti alla solitudine, eppure decisi a dichiarare la propria identità, le loro credenze, la loro religiosità, il proprio saper scrivere. Il sentiero è il primo ad essere realizzato in modo così organico in Toscana. Raccomandiamo a tutti il massimo rispetto per tali testimonianze e non fare alcuna azione che potrebbero danneggiarle, sono giunte fino a noi da un lontano passato e abbiamo il dovere di salvaguardare per il futuro.



Secondo evento della serata sarà la presentazione del Il Monte delle Streghe, una pubblicazione realizzata a più mani dove la fascinosa montagna del Prato Fiorito viene analizzata nei suoi molteplici aspetti quale valore culturale aggiunto riscoprendone così le valenze naturalistiche ed antropologiche di singolare bellezza ed interesse. Nei vari capitoli del volume David Bonaventuri, Antonella Grazzini, Aldo Lanini, Emanuele Lotti, Giulia Mariani, Roberto Ragghianti, Andrea Rielli, Giancarlo Sani, Natalia Sereni e Luciano Turriani vi faranno scoprire leggende, storia e vita di S. Cassiano, antichi sentieri, aspetti geologici, flora, fauna, incisioni rupestri.



Infine, il terzo evento, a chiusura della serata, che prevede la visione di un documentario realizzato dal videomaker Fabio Gigli – Seimiglia Nord.