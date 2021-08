Bagni di Lucca



Tre auto coinvolte in un incidente a Scesta: disagi al traffico

domenica, 22 agosto 2021, 12:58

A seguito di un incidente, sulla strada statale 12 "Dell'Abetone e del Brennero", il traffico è rallentato in corrispondenza del km 58,800, nella frazione di Scesta nel territorio comunale di Bagni di Lucca.

Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto tre autovetture.

Sul posto è presente il personale di Anas e delle forze dell'ordine per la gestione della viabilità e per le necessarie operazioni di pulizia e ripristino del piano viabile.