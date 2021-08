Troupe giapponese gira documentario a Montefegatesi

Altri articoli in Bagni di Lucca

venerdì, 13 agosto 2021, 15:59

Scoppiato incendio in una zona boschiva a Bagni di Lucca, in località Corsena, poco sopra la strada comunale della Controneria. Allertati alle 14.56, i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente sul posto. Foto

venerdì, 13 agosto 2021, 11:12

Giunti sul posto, i militari hanno trovato C. M., marocchino di 41 anni, abitante a Fornoli, che versava in forte stato di agitazione psicomotoria, nonché la convivente, D.R., 53 anni, e la loro figlia minore, sulle quali l'uomo aveva appena compiuto atti di violenza fisica

venerdì, 13 agosto 2021, 08:35

Anche a Gombereto farà tappa il 20 agosto alle ore 21, presso la piazza dei caduti del paese, la presentazione dell'ultimo libro di Marco Pardini, naturopata, srittore, amante e studioso della natura

mercoledì, 11 agosto 2021, 13:43

Sabato 7 agosto a Montefegatesi ha riscosso molto successo il convegno organizzato dall'Istituto Storico Lucchese sezione Bagni di Lucca In collaborazione con la Società "Ermete Zacconi" di Montefegatesi e con il patrocinio dell'Associazione Lucchesi nel Mondo e del comune di Bagni di Lucca

lunedì, 9 agosto 2021, 21:35

Il sindaco di Bagni di Lucca, Paolo Michelini, ha informato i cittadini che, a seguito di un controllo eseguito per scrupolo, é risultato leggermente positivo al Covid-19. Attualmente é in attesa del tampone molecolare per una conferma definitiva

giovedì, 5 agosto 2021, 14:07

A Montefegatesi, paese montano del comune di Bagni di Lucca, si trova uno dei tanti monumenti innalzati nel corso degli anni al sommo poeta; la peculiarità di questo monumento, oltre alla bellezza dell'opera, è di essere quello innalzato a più alta quota