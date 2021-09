Bagni di Lucca



A Gombereto torna la festa della Madonna Addolorata

mercoledì, 15 settembre 2021, 20:22

Dopo un anno di stop, tornano a Gombereto le celebrazioni, anche se in forma ridotta rispetto al passato, della festa della Madonna Addolorata. Una festa sentita in paese, che si perde negli anni.



Questi gli appuntamenti. Venerdì 17 alle oer 20.30 ci sarà la recita del Rosario. Domenica 19 alle ore 16.30 ci sarà la celebrazione della Messa e a seguire il paese offrirà a tutti i convenuti un rinfresco, Potranno essere anche acquistati e gustati gli ormai famosi "frati" di Gombereto. Il paese e la chiesina intanto si vestiranno a festa e saranno tirati a lucido.



L'evento si terrà anche in caso di maltempo.