Al Teatro Accademico si presenta il libro di Graziano Serafini

venerdì, 24 settembre 2021, 12:17

di barbara ghiselli

Sabato 2 ottobre alle 16.30 sarà presentato presso il Teatro Accademico di Bagni di Lucca il libro "I mulini idraulici nel comune di Bagni di Lucca – Visita guidata agli 84 vecchi mulini" scritto da Graziano Serafini.

Un lavoro certosino quello fatto da Serafini che ha censito e catalogato tutti i mulini ad acqua ancora identificabili nel comune di Bagni di Lucca nel periodo che va dal 1998 al 2004, scoprendone addirittura 84. Per far questo si è avvalso della consultazione di vecchie mappe presso vari enti, archivi pubblici e privati. "Ciò che mi è stato però di maggior aiuto, - ha specificato Serafini - è quella fonte inesauribile presente nella memoria popolare. Persone ascoltate in ogni paese e frazione, sempre disposte a raccontare fatti e ricordi che vivevano e vivono ancora nitidi nella loro memoria".

Ciò che ne risulta è una fotografia su questo lasso di tempo, e il suo confronto con la situazione di oggi, con siti in cui sono avvenute negli anni variazioni anche molto importanti che Serafini non ha mancato di evidenziare.

Come ha sottolineato nella prefazione del libro la dottoressa Clara Mei che è stata fondatrice e presidente della associazione Amici della Archeologia Industriale di Lucca: " La pubblicazione ha un taglio enciclopedico: tutto quello che c'è da sapere su questi 84 opifici mossi dall'acqua a Bagni di Lucca, siano essi mulini per grano, granturco o castagne, frantoi, ferriere con maglio ad acqua e tromba del vento, follatori o batticanape, cartiere, segherie o centrali idroelettriche a turbina, qui lo trovate. Sono descritte in dettaglio tante lavorazioni che nessuno più compie da molti anni e di cui si è persa la memoria, la conoscenza e la pratica, e offerte una serie di informazioni che difficilmente si trovano sui libri. Ne sono mostrati gli attrezzi con i loro perduti nomi e le loro più disparate fogge".

Anche Paolo Michelini, sindaco di Bagni di Lucca nella presentazione del libro ha espresso la sua soddisfazione per questa opera: " Un lavoro di notevole interesse che rappresenta la testimonianza di un mondo, non troppo remoto, che altrimenti sarebbe perduto, ma soprattutto è un pezzo di storia rurale di Bagni di Lucca e un Sindaco non può che essere entusiasta di condividere una tale devozione verso il proprio territorio. Un libro mosso da una grande passione che si percepisce nella lettura, Graziano vi ha dedicato la sua anima e il risultato è una ricerca che tra l'altro ha portato alla luce tesori nascosti".

Un libro corredato da oltre 400 foto a colori dove "l'autore non si è limitato ad una mappatura di queste antiche strutture, ma ne ha ripercorso lo sviluppo e raccolto la storia delle molte persone che nel tempo hanno prestato la propria opera come mugnai".

Tante quindi le curiosità, grazie al lavoro di Serafini, che permetteranno ai lettori di conoscere approfonditamente i mulini ad acqua che sono stati delle vere risorse per il lavoro e per il territorio di Bagni di Lucca.