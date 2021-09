Bagni di Lucca



Appello del sindaco Michelini: "Vaccinatevi"

martedì, 7 settembre 2021, 12:33

di giuseppe bini

Il primo cittadino di Bagni di Lucca, Paolo Michelini, lancia un appello alla popolazione invitando a non abbassare la guardia e a proseguire nella campagna vaccinale.



"Ad oggi a Bagni di Lucca ci sono 5 persone positive ed una quarantena - fa il punto della situazione -. Le persone guarite (dallo scorso 23/7 ad oggi) sono in totale 26".



Il sindaco lancia quindi un appello alla vaccinazione a tutti i suoi cittadini: "Ricordiamo che il 2 settembre ha aperto un nuovo centro vaccinale a Pian di Gioviano presso la sede della Protezione Civile intercomunale. Le persone in isolamento domiciliare per positività o quarantena che sono in difficoltà a reperire generi alimentari o altri generi di prima necessità possono contattare la Protezione Civile della Mediavalle al numero 0583 805871".



"Il comune è costantemente in contatto con Base per gli aggiornamenti, ma ricordiamo che la società ha anche predisposto un numero di telefono,



340 3797537, per i cittadini risultati positivi al Covid per il conferimento dei rifiuti".



"Ringraziamo ancora i cittadini per la collaborazione - conclude infine Michelini -, come sempre un grande augurio di pronta guarigione a tutti i concittadini positivi".