Arrestato 46enne per spaccio

martedì, 31 agosto 2021, 16:04

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelnuovo di Garfagnana congiuntamente a quelli delle stazioni di Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano hanno tratto in arresto, P.G., 46enne, pregiudicato, residente a Bagni di Lucca.

I militari nella mattinata del 30 agosto u.s., nel corso di servizio per la prevenzione e repressione del fenomeno del traffico illecito di sostanze stupefacenti procedevano al controllo della predetta persona e alla successiva perquisizione personale e domiciliare, rinvenendo un involucro di cellophane contenente gr. 9 (nove) di sostanza stupefacente tipo cocaina, n. 1 (uno) bilancino di precisione, diverso materiale adoperato per il confezionamento delle dosi nonché somma contante di euro 882,00, che sottoponevano a sequestro in quanto corpo del reato e/o cose pertinenti.

Nella mattinata odierna la persona arrestata è stata presentata davanti al Giudice del Tribunale di Lucca che ha convalidato l’arresto e gli ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla p.g.. in attesa della definizione del processo fissata per il 13 settembre p.v.