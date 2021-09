Bagni di Lucca



Bagni di Lucca diventa il "Paese dei Ballocchi"

mercoledì, 15 settembre 2021, 13:00

Una serata tutta dedicata ai bambini il Paese dei Ballocchi 2021 a Bagni di Lucca. Un evento che vuole far divertire i bambini e festeggiare il rientro a scuola.



"Il Covid - spiegano gli organizzatori - ha privato i nostri bambini di tanta felicità, ma noi vogliamo farli divertire e sognare. Il Teatro Accademico sarà dedicato alla favola di Pinocchio per i bambini con una serata magica dedicata ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze! Laboratori di pittura, magia e bolle di sapone fatate sabato dalle ore 20.00 di fronte al Teatr oAccademico, palloncini e luci colorate per entrare nel Teatro di Mangiafuoco e giocare con le nostre splendide marionette viventi! Ma come da tradizione non mancheranno di certo la fatina e Pinocchio il burattino. Tutto si anima tutto prende vita!"



Programma:



20.00 Piazza Dei Balocchi (di fronte al Teatro)Inaugurazione il Paese dei Balocchi By Night con la Fatina, Geppetto, Pinocchio e i personaggi del Teatrino di Mangiafuoco

Dalle ore 20:00• Alessandra Puntoni e Laboratorio di Pittura enplein air per giovani artisti (in strada)• Laboratorio con le Marionette Di Mangiafuoco(in strada)• Fata e Geppetto vi aspettano! Dalle ore 21:00• 21:15 visita al Teatro di Mangiafuoco con le nostre splendide Marionette viventi! (Teatro Accademico)• Il Magico Spettacolo del Mago Eugenio (Piazza dei Balocchi-di fronte al Teatro-)• Bolle di Sapone fatate con Ilaria (Spazio intorno alla Piazza Dei Balocchi-di fronte al Teatro-)• Marco Pardini presentazione libro (Piazza Del Sapere– piazza Jean Varraud)• Helga Battaglini e Pietrolino Grandi in Canti e Conti, canzoni popolari e leggende ( Piazza delle fole– Piazza Vittorio Veneto).