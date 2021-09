Bagni di Lucca



Bagni di Lucca, oltre un milione per la messa in sicurezza del territorio

lunedì, 20 settembre 2021, 13:56

Il comune di Bagni di Lucca ha ottenuto un finanziamento di € ‪1.260.000‬ dal ministero dell'interno per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza del territorio.



Molto fiera e soddisfatta l'amministrazione comunale che ha specificato l'oggetto dei lavori: "Le strade del comune - spiegano il sindaco Paolo Michelini e il vice, nonché assessore ai lavori pubblici, Sebastiano Pacini - subiranno lavori di asfaltatura e in generale di rinnovamento. La viabilità di Bagni di Lucca necessità da anni di interventi di una certa rilevanza. Con questa consapevolezza l'amministrazione aveva previsto varie opere nel piano triennale dei lavori pubblici, strumento fondamentale per la pianificazione e realizzazione. Alla prima occasione utile l'amministrazione ha sottoposto la propria richiesta di finanziamento al ministero dell'interno e la progettualità ha pagato e i risultati sono arrivati".



"Gli interventi - affermano sindaco e vice - andranno a ricadere su tutto il territorio a seconda delle priorità sottolineate dall'amministrazione, dai tecnici e soprattutto dai cittadini. Nel dettaglio queste sono le somme che saranno investite sul nostro territorio: € ‪580.000‬ per la messa in sicurezza, sistemazione ed adeguamento della viabilità comunale; € ‪500.000‬ per lavori di messa in sicurezza parapetti, ponti e muretti; € ‪180.000‬ per la messa in sicurezza e restauro del Ponte Maggio, collegamento tra la statale 12 e la frazione di Casoli".



"Finalmente - concludono i due - l'amministrazione potrà risolvere molti dei problemi che da anni i cittadini di Bagni di Lucca evidenziano lungo le strade. Adesso siamo al lavoro per la stesura dei progetti definitivi".