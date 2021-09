Bernardi: "Dc per una Bagni di Lucca solidale con gli anziani"

Altri articoli in Bagni di Lucca

martedì, 7 settembre 2021, 12:33

Il primo cittadino di Bagni di Lucca, Paolo Michelini, lancia un appello alla popolazione invitando a non abbassare la guardia e a proseguire nella campagna vaccinale

martedì, 7 settembre 2021, 09:11

Nell'occasione sono stati brevemente delineati i profili dei personaggi lì sepolti, i criteri di restauro e le prospettive future di questo "fiore all'occhiello" del comune di Bagni di Lucca recuperato dall'abbandono in cui versava, grazie soprattutto all'opera della Fondazione Michel de Montaigne e del suo presidente prof. Marcello Cherubini

giovedì, 2 settembre 2021, 17:43

Nella mattinata di ieri in esecuzione di apposita ordinanza, il sindaco Paolo Michelini, assistito dai legali del comune, alla presenza dei testimoni, dei tecnici comunali e delle forze dell'ordine, ha ripreso coattivamente possesso del complesso immobiliare dello stabilimento termali di Bagni di Lucca

mercoledì, 1 settembre 2021, 17:37

Nuova mozione da parte dei consiglieri di opposizione Laura Lucchesi e Claudio Gemignani: il tema è l’esenzione o comunque l’agevolazione economica dalla tassa sulla refezione scolastica per quegli alunni affetti da gravi disabilità, oltre alle consuete esenzioni

mercoledì, 1 settembre 2021, 13:04

Sono oltre 200 l'anno i ciclisti morti in Italia in conseguenza di incidenti stradali soprattutto in fase di sorpasso da autoveicoli, a seguito anche di una sempre maggiore diffusione dell'uso del mezzo a due ruote per gli spostamenti ed all aumento delle vendite di biciclette, in particolare quelle elettriche

martedì, 31 agosto 2021, 16:04

I militari nella mattinata del 30 agosto, hanno proceduto al controllo di P. G., 46enne, pregiudicato, residente a Bagni di Lucca, e alla successiva perquisizione personale e domiciliare, rinvenendo e sottoponendo a sequestro quanto corpo del reato