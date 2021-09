Bagni di Lucca



Convegno internazionale alla biblioteca di Bagni di Lucca

martedì, 21 settembre 2021, 08:52

Venerdì 24 settembre alle 10 si aprirà presso la sede della biblioteca comunale di Bagni di Lucca (ex Chiesa Inglese), il XV Convegno Internazionale organizzato dalla Fondazione Culturale Michel de Montaigne in sinergia con un gruppo di docenti dell'Università di Pisa, già in programma per il 2020, ma rinviato a quest'anno a causa della pandemia da Covid 19.

Il convegno, dal titolo " Immagini e paesaggi della Toscana nella tradizione letteraria e artistica Europea", si presenta quanto mai interessante anche perché toccherà temi strettamente legati a Bagni di Lucca come, ad esempio, la sua rappresentazione nelle stampe e nelle incisioni tra il Settecento e l'Ottocento, argomento che sarà trattato dal prof. Michele Amedei dell'Università di Firenze, e che sarà particolarmente gradito ai collezionisti locali e non solo.

Di Bagni di Lucca si parlerà anche in altre relazioni riguardanti le tradizioni e le leggende popolari della Val di Lima raccolte e riferite da scrittori inglesi della seconda metà dell'800.

L'appuntamento culturale accoglie inoltre contributi di ricerca e di approfondimento su come alcuni "gioielli del territorio", i famosi paesaggi naturali ed antropici toscani, sono stati descritti e immortalati, attraverso i secoli, all'interno della produzione letteraria e artistica europea.

Diciotto relatori, in gran parte provenienti da Università Italiane, ma anche Inglesi, si alterneranno nelle sei sessioni in cui è articolato il convegno che si chiuderà domenica 26 alle ore 13.00.

Coloro che sono interessati a conoscere preliminarmente la sintesi delle singole relazioni, potranno richiedere alla Bbblioteca l'apposito libretto di presentazione predisposto dalla Fondazione Montaigne.

Per accedere alla sede del convegno sarà obbligatorio esibire il Green pass e indossare la mascherina.