Bagni di Lucca



David Bonaventuri con la nazionale amputati a Cracovia

giovedì, 9 settembre 2021, 11:25

Dopo il successo al campionato europeo di calcio della nostra nazionale, anche la nazionale italiana amputati di calcio parteciperà al campionato europeo che si terrà a Cracovia in Polonia dal 12 al 19 settembre.



"Fra i calciatori - commenta l'amministrazione comunale di Bagni di Lucca - è stato convocato anche il nostro concittadino David Bonaventuri che è tesserato per la Nuova Montelabbate Calcio Amputati (in provincia di Pesaro Urbino), con la quale è arrivato secondo nel campionato da poco conclusosi".



L'amministrazione comunale intende quindi complimentarsi con David e fare i suoi più sentiti auguri a tutta la squadra.