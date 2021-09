Bagni di Lucca



Il comune di Bagni di Lucca aderisce alla campagna "Io rispetto il ciclista"

mercoledì, 1 settembre 2021, 13:04

Sono oltre 200 l'anno i ciclisti morti in Italia in conseguenza di incidenti stradali soprattutto in fase di sorpasso da autoveicoli, a seguito anche di una sempre maggiore diffusione dell'uso del mezzo a due ruote per gli spostamenti ed all aumento delle vendite di biciclette, in particolare quelle elettriche.

In conseguenza di ciò, l'amministrazione comunale di Bagni di Lucca ha accolto con piacere la richiesta del presidente dell ASD Jurassic Bike Michele Viviani, su sollecitazione della socia Barsellotti Milena, di aderire alla campagna "Io rispetto il ciclista" finalizzata alla sensibilizzazione sulla sicurezza dei ciclisti sulle strade.

"L'amministrazione - si legge nella nota del comune - ha pertanto acquistato idonei cartelli che indicano la possibile presenza di ciclisti sulla strada ed invitano gli automobilisti a circolare con precauzione in fase di sorpasso degli stessi. Il comune di Bagni di Lucca si è così allineato agli oltre 2 mila 500 comuni in Italia che hanno già aderito alla campagna "Io rispetto il ciclista" con la speranza di contribuire a ridurre non solo le perdita di vite umane ma anche gli incidenti con lesioni".