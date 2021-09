Il comune torna in possesso delle terme

Altri articoli in Bagni di Lucca

mercoledì, 1 settembre 2021, 17:37

Nuova mozione da parte dei consiglieri di opposizione Laura Lucchesi e Claudio Gemignani: il tema è l’esenzione o comunque l’agevolazione economica dalla tassa sulla refezione scolastica per quegli alunni affetti da gravi disabilità, oltre alle consuete esenzioni

mercoledì, 1 settembre 2021, 13:04

Sono oltre 200 l'anno i ciclisti morti in Italia in conseguenza di incidenti stradali soprattutto in fase di sorpasso da autoveicoli, a seguito anche di una sempre maggiore diffusione dell'uso del mezzo a due ruote per gli spostamenti ed all aumento delle vendite di biciclette, in particolare quelle elettriche

martedì, 31 agosto 2021, 16:04

I militari nella mattinata del 30 agosto, hanno proceduto al controllo di P. G., 46enne, pregiudicato, residente a Bagni di Lucca, e alla successiva perquisizione personale e domiciliare, rinvenendo e sottoponendo a sequestro quanto corpo del reato

domenica, 29 agosto 2021, 08:35

Sabato 28 agosto Quinto Bernardi, candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative, ha donato alla Croce Rossa di Bagni di Lucca mille mascherine anti-Covid per gli alunni e gli insegnanti delle scuole elementari e medie

venerdì, 27 agosto 2021, 12:45

L'amministrazione comunale di Bagni di Lucca sente il dovere di fare alcune precisazioni dopo una recente lamentela riguardo l'emissione delle fatture Tari per le attività commerciali nel'anno 2021

venerdì, 27 agosto 2021, 10:37

Sabato 4 settembre alle ore 16,30, presso il Teatro Accademico a Bagni di Lucca, a cura del Comitato Scientifico CAI Toscana, con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Bagni di Lucca, sarà presentato il sentiero didattico "Sassi Scritti del Prato Fiorito"