Il 'Teatro Scuola' si... reinventa dopo il Covid

lunedì, 13 settembre 2021, 13:42

L'amministrazione di Bagni di Lucca è lieta di annunciare il progetto Teatro Scuola 2021 in collaborazione con Michela Innocenti e il Circo e la Luna.

La storica manifestazione è stata costretta a reinventarsi a causa del Covid-19, la pandemia tuttora in corso. Lo scorso anno con grande fatica, ma anche tenacia, l'edizione si era svolta totalmente online; quest'anno con una formula innovativa composta di formazione online, ma soprattutto itinerante che porterà la pedagogia teatrale direttamente nelle scuole.

La formazione è centrale e i corsi di formazione saranno anche per gli insegnanti ed operatori teatrali con il rilascio di attestato finale qualificante alcuni dei temi: i Corsi di Teatro Sociale, Commedia dell'Arte, Teatro di Improvvisazione, Regia Teatrale. Per i bambini e bambine, ragazzi e ragazze, i tradizionali laboratori in classe e il calendario verrà realizzato tutto nel periodo dell'anno scolastico 2021-2022.

Non mancheranno gli appuntamenti all'Accademico che offrirà appuntamenti permanenti e sarà aperto con spettacoli a tema per tutta la famiglia.

Il comune di Bagni di Lucca vuole essere in prima linea nell'educazione dei giovani e per farlo rinnova la propria Rassegna; verranno affrontati temi importanti come il bullismo, la legalità e la violenza di genere, tutti argomenti che toccano in prima persona i ragazzi e le insegnanti che noi non vogliamo accompagnare.

L'obbiettivo sarà ripartire dal locale per raggiungere l'universale.

Nello specifico il programma prevede:

Piccolo Laboratorio Accademico è un importante spazio formativo aperto a tutti, E' una call che abbina la formazione all'aspetto ludico, partecipativo e d altamente inclusivo, saranno utilizzati i mezzi del Teatro, il Cinema e il Doppiaggio, in modo da ottenere al termine del percorso un manifesto vero e proprio per la Rassegna del Teatro della Scuola che si concretizzerà in un cortometraggio.

Laboratorio Accademico permanente è un appuntamento fisso a cadenza quindicinale o settimanale che include i partecipanti al Piccolo Laboratorio Accademico. Il nostro obiettivo è creare una start up che si occupi successivamente in maniera indipendente di declinare i temi volti alla valorizzazione del territorio e dei contenuti che la Rassegna porta avanti: Educazione ai bisogni della Comunità, Rispetto, Comunicazione, Legalità ed Arte come politica educativa e a sostegno della pace.

Il Circo e la Luna ci presenta con la Direttrice Artistica Michela Innocenti: Attrice e doppiatrice, docente di Teatro.

Formazione in Arte Drammatica con Anatolij Vassiliev, che in Biomeccanica Teatrale con Nikoloij Karpov, voce con Kaya Anderson, Roy Hart Theatre, diploma in doppiaggio. Direttrice Artistica del Teatro della Scuola è responsabile della Compagnia professionale Il Circo e La Luna residente presso il Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana.

Alessandro J.Bianchi : attore e Docente di Teatro.

Riceve la formazione sia in Arte Drammatica con Anatolij Vassiliev, che in Biomeccanica Teatrale con Nikoloij Karpov, così come in Commedia dell'Arte e Teatro Sociale, docente di Match di Improvvisazione teatrale. co-fondatore della ditta di Produzione Cinematografica e Doppiaggio Dublab srl di Lucca.

Laura Martinelli: Attrice e Docente di teatro Consegue la laurea quinquennale in Psicologia Clinica e della Salute presso l'Università degli Studi di Firenze (2010), si diploma come attrice alla Link Academy-Accademia Europea d'Arte Drammatica di Roma (2014). Si specializza nello studio del metodo mimico di Orazio Costa

Bagni di Lucca vuole essere in prima linea nella formazione, al fianco dei docenti e delle famiglie.

Il Teatro deve tornare a vivere e l'Amministrazione di Bagni di Lucca lo sosterrà.