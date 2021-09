Bagni di Lucca



La Croce Rossa organizza una giornata di raccolta rifiuti abbandonati

mercoledì, 8 settembre 2021, 10:06

La Croce Rossa del Comitato di Bagni di Lucca, con i suoi giovani, in collaborazione con il comune di Bagni di Lucca intende organizzare una giornata di raccolta rifiuti abbandonati, nel territorio comunale, con la collaborazione delle associazioni che vorranno partecipare.



"Per organizzare al meglio il “raccolta-day” e condividere l’organizzazione dell’iniziativa - spiega la Croce Rossa -, è necessario costituire un tavolo di lavoro fra Croce Rossa, quale capofila, il comune e le associazioni. Questa idea non vuole essere un punto di arrivo con un'unica giornata, ma l’inizio di una serie di attività legate alla salvaguardia dell’ambiente che ci circonda, spronando la popolazione a comportamenti più corretti e invogliando più gruppi possibili a partecipare ad attività di cittadinanza attiva".



Per aderire come associazione al tavolo per la realizzazione del progetto è necessario mandare una mail a ambiente@cribagnidilucca.it o chiamando al centralino 0583805454 lasciando a disposizione il nome dell’associazione, il referente operativo e il numero di telefono entro il 20 settembre.