Bagni di Lucca



Ricevuta in comune la famiglia fuggita da Kabul

giovedì, 30 settembre 2021, 17:29

di giuseppe bini

Il sindaco di Bagni di Lucca Paolo Michelini ha ricevuto la famiglia afghana ospite all’interno del territorio comunale. La famiglia è stata accompagnata in comune dall'Associazione Partecipazione e Sviluppo, attiva nel campo dell' accoglienza.



Nell’occasione il primo cittadino ha espresso la propria vicinanza a tutto il popolo afghano, affermando che “Bagni di Lucca è una piccola comunità sempre disponibile ed accogliente nei confronti di chi ha bisogno di asilo”.



Come già fatto sapere in precedenza, la famiglia in questione, fuggita da Kabul, è formata da padre, madre e quattro figli tutti in tenera età. E’ stata accolta dalla cooperativa Solidarietà e Sviluppo di Bagni di Lucca che, in coordinamento con l’amministrazione comunale, la prefettura di Lucca e i carabinieri della Valle del Serchio.



Sono alloggiati in un appartamento concesso da un privato cittadino.