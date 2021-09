Bagni di Lucca



Successo dell'omaggio a Dante Alighieri

giovedì, 16 settembre 2021, 09:55

Pieno, meritato successo al Teatro Accademico di Bagni di Lucca dell'Omaggio a Dante Alighieri nel 700° anniversario della sua morte, organizzato dalla Fondazione Michel de Montaigne in collaborazione con il comune di Bagni di Lucca, il Lions Garfagnana e la Regione Toscana.

Un folto distanziato pubblico ha seguito con particolare attenzione ed emozione la suggestiva rievocazione di una serata dedicata ai versi di Dante svoltasi nello stesso piccolo teatro nell'agosto del 1841, così come riferisce in una sua lettera la scrittrice inglese Frances Milton Trollope. La giovane e brava Agnese Benedetti ha interpretato il ruolo della scrittrice inglese nell'atto di pensare e scrivere la sua memoria e ha poi assistito allo spettacolo dal palchetto di proscenio insieme a due graziose sue amiche ( Letizia Melani e Giulia Pacini) che indossavano, come lei, eleganti abiti ottocenteschi, come quelli che certamente erano presenti in Teatro 180 anni fa. L'Attrice Consuelo Ciatti ha letto alcuni Canti dell'Inferno dantesco. La giovanissima pianista Lucrezia Liberati ha incantato il pubblico per il suo talento esecutivo e interpretativo di impegnative pagine di musica di Thalberg, Schumann, Chopin e Liszt e di Doehler, il famoso pianista che intercalò, nello spettacolo rievocato, la declamazione dei versi danteschi da parte di Gustavo Modena, ritenuto il migliore attore tragico di quel tempo.

Lo spettacolo ha stupito anche per l'apparato di luci di scena sapientemente pensate dalla direzione artistica e professionalmente gestite da Promos di Roberto Napoli di Livorno.

L'Evento ideato e scritto dal Professor Marcello Cherubini, Presidente della Fondazione Michel de Montaigne, ma realizzato in modo corale, ha reso Omaggio alla Poesia di Dante e alla peculiare storia di Bagni di Lucca che nell'occasione è stata rievocata con particolare sensibilità culturale.

E' stato, infine, un applauditissimo spettacolo tutto al femminile, come è stato sottolineato dal Sindaco di Bagni di Lucca, Paolo Michelini e dal Presidente del Lions Club Garfagnana Claudio Civinini e dal Past President Quirino Fulceri al termine dello spettacolo che si è chiuso, così come si era aperto, sulle note dell'Inno Nazionale Italiano nella splendida esecuzione dell'Orchestra e Coro del Teatro La Fenice di Venezia, in una cornice di festose luci tricolore.