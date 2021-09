Turisti tedeschi in visita a Bagni di Lucca sulle orme di H. Heine

Altri articoli in Bagni di Lucca

venerdì, 24 settembre 2021, 12:17

Sabato 2 ottobre alle 16.30 sarà presentato presso il Teatro Accademico di Bagni di Lucca il libro "I mulini idraulici nel comune di Bagni di Lucca – Visita guidata agli 84 vecchi mulini" scritto da Graziano Serafini

martedì, 21 settembre 2021, 12:25

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, si complimenta con la tennista di bagni di Lucca Jasmine Paolini e chiede di omaggiarla con le "Ali del Pegaso"

martedì, 21 settembre 2021, 08:52

Venerdì 24 settembre alle 10 si aprirà presso la sede della biblioteca comunale di Bagni di Lucca (ex Chiesa Inglese), il XV Convegno Internazionale organizzato dalla Fondazione Culturale Michel de Montaigne in sinergia con un gruppo di docenti dell'Università di Pisa, già in programma per il 2020, ma rinviato a...

lunedì, 20 settembre 2021, 17:46

Inizieranno in questi giorni i lavori di restauro del Ponte delle Catene a Fornoli: un'opera fortemente sentita dalla popolazione e che era in programma ormai da alcuni anni

lunedì, 20 settembre 2021, 13:56

Il comune di Bagni di Lucca ha ottenuto un finanziamento di € ‪1.260.000‬ dal ministero dell'interno per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza del territorio

giovedì, 16 settembre 2021, 09:55

Pieno, meritato successo al Teatro Accademico di Bagni di Lucca dell'Omaggio a Dante Alighieri nel 700° anniversario della sua morte, organizzato dalla Fondazione Michel de Montaigne in collaborazione con il comune di Bagni di Lucca, il Lions Garfagnana e la Regione Toscana