Bernardi consegna altre mascherine alla Croce Rossa

Altri articoli in Bagni di Lucca

mercoledì, 27 ottobre 2021, 12:28

Un’occasione informale per conoscersi e presentarsi. In questo modo la neo presidente di Cna Impresa Donna Annamaria Frigo ha descritto l’appuntamento avuto con le imprenditrici della provincia di Lucca

mercoledì, 27 ottobre 2021, 11:21

Il mercatino per l'acquisto, la vendita e lo scambio di oggetti di antiquariato, artigianato e collezionismo, fissato per ogni quinta domenica del mese. L'evento, nel cuore del capoluogo di Bagni di Lucca, inizierà la mattina e si prolungherà per tutto il giorno di Halloween

lunedì, 25 ottobre 2021, 12:57

atilde Pieri, una giovanissima cantante lucchese (classe 2005 di Bagni di Lucca) proveniente dal Centro D'Arti di Gallicano, dopo un percorso durato 6 mesi, è riuscita a conquistare la commissione artistica del Tour Music Fest – The European Music Contest

giovedì, 21 ottobre 2021, 21:11

Così i consiglieri comunali della lista "Un futuro per Bagni di Lucca", Laura Lucchesi e Claudio Gemignani, in merito allo stato dei cimiteri nel comune termale

giovedì, 21 ottobre 2021, 16:44

Si è giunti alla XXVIII edizione della manifestazione, ormai consolidata per Bagni di Lucca e sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, il MIUR, le istituzioni e gli istituti di ogni ordine e grado della provincia

giovedì, 21 ottobre 2021, 13:06

A parlare è Annamaria Frigo, membro coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia, dipartimento attività produttive, che interviene in merito alla questione terme a Bagni di Lucca