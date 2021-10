Bagni di Lucca



Bernardi (Dc): "Bagni di Lucca, c'è bisogno di rinascita"

martedì, 5 ottobre 2021, 17:14

Quinto Bernardi, candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative a Bagni di Lucca (2022), denuncia il degrado in alcune zone del comune e invita i cittadini a dire basta.

"Ho messo questo punto al centro del mio programma - esordisce -: la manutenzione del territorio. Sono tornato a battere sullo stesso tasto, il degrado ambientale della cittadina".



" beni della comunità territoriale di questa splendida cittadina termale - attacca - stanno andando in malora. La cosa che mi preuccupa e che sto notando è che questi signori, già consiglieri di maggioranza e di opposizione in altri mandati, si ricandidano per le prossime amministrative senza aver fatto nulla in difesa del territorio e dei beni della comunità, per il proprio paese".

"Dico basta con il campanilismo - conclude Bernardi -, basta con promesse che non saranno mantenute. I cittadini chiedano fatti e non promesse. Credo che basti poco, ma servono cuore e volontà di fare nel rispetto di tutti. Cari cittadini, sta a voi decidere e di dire basta a questo degrado".