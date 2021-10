Bagni di Lucca



Cna Donna, la neo presidente si presenta alle imprenditrici

mercoledì, 27 ottobre 2021, 12:28

Un’occasione informale per conoscersi e presentarsi. In questo modo la neo presidente di Cna Impresa Donna Annamaria Frigo ha descritto l’appuntamento avuto con le imprenditrici della provincia di Lucca.

Un modo per ringraziare e salutare anche la presidente uscente, Olivia Ruggi per l’importante lavoro svolto nel suo mandato.

“Ci siamo incontrate – ha detto Frigo – per fissare le modalità operative sul territorio e consegnare il documento sulla “strategia nazionale per la parità di genere”, preparato dalla Cna”.

Nella riunione è stato condiviso l’obiettivo di tutto il gruppo che sarà quello di aiuto reciproco nell’affrontare le difficoltà di fare impresa, condividere idee, iniziative e proposte, con un’attenzione particolare alla formazione.

“Impresa Donna Lucca – ha spiegato la presidente - dovrà diventare un punto di riferimento per le donne del territorio che già fanno impresa e che si apprestano a farlo, con l’intento di creare diverse occasioni di confronto di esperienze a livello territoriale”.

Il primo appuntamento in programma è un’importante giornata formativa prevista per domenica 7 novembre dal titolo “Doti imprenditoriali per tempi nuovi”, curato da Sebastiano Zanolli.

In considerazione dell’importanza nazionale del relatore, l’evento è aperto a tutte le imprenditrici del territorio. Per informazioni e prenotazioni, è possibile vedere www.cnalucca.it.