Giovane di Bagni di Lucca in gara sui kart

martedì, 19 ottobre 2021, 13:24

In queste settimane la cittadina di ADRIA, in Provincia di Rovigo, ospita una gara internazionale di Kart presso il locale autodromo. Suddivisi nelle cinque categorie previste dal regolamento, si contenderanno la vittoria ben 340 piloti provenienti da tutto il mondo. Fra questi c'è anche il cittadino di Bagni di Lucca Ronnie Stefani di 14 anni, figlio di Leo e di Daniela, che gareggia nella categoria Junior. A soli quattro anni è salito su un kart regalatogli dal padre e dopo tre anni ha iniziato a gareggiare.



Il kart è la disciplina le cui sensazioni più si avvicinano a quelle delle potenti auto di Formula 1 potendo raggiungere addirittura velocità di oltre 150 km/h. Il karting è stato l'inizio di molti piloti automobilistici e l'amministrazione comunale ediBagni di Lucca fanno un grande in bocca al lupo a Ronnie, augurando al giovane che questa gara sia solo l'inizio di una lunga carriera al volante.