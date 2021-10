Bagni di Lucca



Montefegatesi: successo per la festa dell'uva fragola

lunedì, 18 ottobre 2021, 20:50

di giuseppe bini

Partecipata manifestazione nel centro del paese, quella organizzata dalla Società "Ermete Zacconi" di Montefegatesi, per celebrare questo primo periodo autunnale.



Numerosi i cittadini che si sono ritrovati in piazza, e che in una giornata baciata dal sole hanno vissuto la convivialità di una festa che ha visto l'uva fragola come principale protagonista.



Il menù, particolarmente apprezzato, ha proposto gnocchi di patate con l'uva, tagliatelle al ragù, carne alla brace con patate fritte, necci incicciati con ricotta e con nutella, tigelle ripiene, focaccia con l'uva fragola, vin brulé.



Tutta la giornata è stata realizzata rispettando le vigenti normative anti - Covid. La Società Ermete Zacconi, a fine giornata, ha ringraziato tutti i partecipanti attraverso la pagina facebook Montefegatesi Official Page.



Sempre in tema di associazionsmo, da segnalare che è stato segnato, ad opera del Gruppo Trekking Pegaso e Jurassic Bike, il tratto dell'antica mulattiera che va da Montefegatesi a Ponte a Gaio, che fa parte del Cammino di Santa Giulia.