Bagni di Lucca



Mulin di Burica, Fantozzi (FdI): “Dopo quasi due anni ancora nessuna traccia della strada promessa”

giovedì, 14 ottobre 2021, 16:06

di giuseppe bini

“Dal comune di Bagni di Lucca dicono che manca un foglio e, così, una famiglia continua a rimanere incredibilmente isolata – precisa il consigliere regionale - nonostante le rassicurazioni e i soldi stanziati ”.

“Lo scorso maggio – interviene Fantozzi - sembrava che fosse all’epilogo l’odissea della famiglia isolata in località Mulin di Burica. Dopo lamentele e pressioni finalmente la regione aveva stanziato i soldi per rifare la strada franata e, invece, sono trascorsi altri mesi in attesa dell’agognato inizio dei lavori. Dal comune di Bagni di Lucca alla famiglia continuano a rispondere che manca un foglio per far partire l’iter per il rifacimento della strada. Un semplice foglio sta condannando ancora queste persone a disagi quotidiani. Per uscire e tornare a casa sono costrette ad un percorso alternativo con un tratto di 200 metri in semi-salita: anche portare la legna in vista dell’inverno è diventata una fatica d’altri tempi”.

“Siamo nel 2021 ma, soprattutto in alcune zone della provincia di Lucca, la viabilità rimane accidentata come trent’anni fa! Il 19 novembre la famiglia festeggerà, per così dire, 2 anni di isolamento – precisa caustico Fantozzi -. Complimenti a chi continua a temporeggiare rendendo le persone schiave della burocrazia”.

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, nei mesi scorsi aveva effettuato un sopralluogo a Mulin di Burica insieme a Manuele Domenici, coordinatore comunale di Fdi.