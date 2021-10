Bagni di Lucca



Muore fungaiolo dopo una caduta

mercoledì, 6 ottobre 2021, 14:30

di andrea cosimini

Tragedia questa mattina, intorno alle 11, a Capanne di Luggana, dove un uomo di 86 anni, Renzo Menchini, originario di San Cassiano di Controne (Bagni di Lucca), ha perso la vita dopo una caduta mentre stava cercando funghi.



Sul posto si sono diretti il soccorso alpino e i vigili del fuoco. Allertato anche Pegaso, che però non è potuto intervenire per avverse condizioni meteo. La zona era molto impervia e difficile da raggiungere. La vittima è stata trovata in fondo ad un canale. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare: la caduta è avvenuta lungo un pendio di 40 metri su un versante molto ripido.



Dopo il nulla osta dell'autorità giudiziaria, i soccorritori alpini della stazione di Lucca hanno recuperato la salma e hanno provveduto al trasporto a San Cassiano di Cotrone dove, ad attenderli, si trovavano i sanitari e i militari dell'Arma.