Bagni di Lucca



Presentato il volume sui mulini idraulici del comune di Bagni di Lucca

domenica, 3 ottobre 2021, 18:09

di simone pierotti

È stato presentato al Teatro Accademico di Bagni di Lucca il libro sui “Mulini Idraulici del comune di Bagni di Lucca” curato da Graziano Serafini, dedicato agli 84 mulini che nel corso dei secoli, con la loro attività molitoria lungo i corsi d'acqua davano il sostentamento alle famiglie della cittadina.

La giornata, presentata in maniera informale da Andrea Dinelli, ha visto gli interventi di Paolo Michelini, sindaco di Bagni di Lucca e della dottoressa Clara Mei, autrice della prefazione nonché fondatrice e presidente per oltre un decennio della Associazione Amici dell'Archeologia Industriale di Lucca. Una visita guidata virtuale attraverso immagini, racconti e curiosità per tutti i mulini. Un volume che mancava nel panorama della ricerca archeologica locale e che farà da punto di partenza per ogni ricerca futura in merito. Un volume che attraverso la voce dei mugnai, molti dei quali, purtroppo ormai scomparsi; tramandano i loro ricordi, il loro duro lavoro di stenti e sacrifici ma anche di grandi valori, di momenti allegri e ore serene.

Hanno affidato all'autore la loro voce come fosse l'ultima occasione per poterla far conoscere. L’autore, Graziano Seradini, è poi intervenuto raccontando le emozioni suscitate dai racconti del passato, un po' come ultimo depositario di un sapere antico, ed è stato soprattutto questo debito ad averlo spinto con forza a scrivere queste pagine che molti di loro, come detto, non potranno vedere. Tanta la gente e le autorità del territorio accorse alla presentazione: da segnalare il cittadino “doc” Fabrizio Giovanni, dirigente regionale di Forza Italia.