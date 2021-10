Bagni di Lucca



Progetto Rinascimento: "Bene i contributi, ma no a strumentalizzazioni"

martedì, 5 ottobre 2021, 14:31

Il gruppo di minoranza di Bagni di Lucca "Progetto Rinascimento" si fa portavoce di alcune istanze dei cittadini che, quotidianamente, fermano i due consiglieri Massimo Betti e Giulia Mariani.



"Ci complimentiamo con l’amministrazione per gli ultimi contributi ottenuti - esordisce il gruppo di opposizione -. Ma ci permettiamo alcune precisazioni su parte del loro comunicato, perché non ci siano strumentalizzazioni da chi conta sulla scarsa memoria dei cittadini".



"Ad oggi - sottolinea il gruppo - hanno ottenuto 10 milioni di euro, mentre la passata amministrazione ha ottenuto contributi di 11 milioni e 400 mila, includendo la costruzione palestra di Fornoli che fu vinta proprio dalla amministrazione precedente. Siamo ad oggi a un pareggio più o meno (perché contiamo che arrivino altri contributi), e ne siamo contenti perché sono tutti soldi su Bagni di Lucca".



"Peccato - incalzano i due consiglieri - che la campagna elettorale fu basata sulla critica alla passata amministrazione perché aveva preso pochissimi contributi, mentre questo variegato gruppo che oggi guida Bagni di Lucca vantava che ne avrebbe ottenuti molti di più, almeno due o tre volte, e che il nostro comune non avrebbe avuto mai più problemi economici. Oggi giustificano però ogni evidente e continua loro mancanza di questi quattro anni scaricando la responsabilità proprio sulla mancanza di soldi; e meno male che i contenziosi attivati con coraggio e competenza dalla passata amministrazione abbiano portato un ulteriore milione di euro nelle casse del comune".



"Peccato - rincarano la dose - che la ripresa di attività artigiane e commerciali, arrivo di investitori, di residenti nelle frazioni, si siano spente come fiammelle, soffocate da arroganza, meschinità e rancore verso chi le aveva ideate, senza purtroppo sostituirle con niente, un atteggiamento assurdo contro ogni interesse del territorio. La base di una ripresa deve passare dai contributi e ben vengano, ma soprattutto si deve basare su scelte coraggiose, impegno, ricerca e coinvolgimento di investimenti privati che portino nuova economia, posti di lavoro e nuovi residenti, altrimenti si fanno cattedrali di immagine destinate a franare nuovamente in pochi anni, mentre i privati sono andati ad investire altrove".



"Il declino e le assurde eclatanti chiusure avvenute in questi anni - conclude il gruppo - ne sono il simbolo più evidente (piscine coperte e terme sono una punta dell’iceberg, ma sono stati mille piccoli passi indietro in ogni settore e frazione). Rilancio del territorio con investimenti mirati, senza sprechi, e coinvolgimento di privati che attirino economia, residenti e posti di lavoro. Questo è il vero compito di un’amministrazione, altrimenti il territorio muore!"