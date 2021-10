Bagni di Lucca



Quinto Bernardi (Dc): "Le nostre proposte per i disabili"

domenica, 10 ottobre 2021, 17:56

Quinto Bernardi, candidato sindaco per Bagni di Lucca 2022, elenca le proprie proposte per i disabili in vista delle prossime elezioni amministrative nel comune termale.



"Creare una banca dati unica sulla disabilità - esordisce Bernardi -; sugli anziani e su tutte le persone che hanno vero ed assoluto bisogno, affinché si possano dare ed avere le informazioni sulle normative attualmente in vigore a disposizione dei disabili, dei loro famigliari, di associazioni ed enti di riferimento".



"Promuovere la semplificazione e la definizione chiara delle responsabilità in materia di abbattimento delle barriere architettoniche - spiega -. Tra le proposte, quella di introdurre il "manager dei disabili" per il comune. Si tratta di una figura, già esistente in diversi paesi europei, impegnata a 360 gradi nell'abbattimento delle barriere e quindi attiva su più settori: dall'urbanistica ai lavori pubblici, da trasporti locali alle scuole. Ricercare oppure riprendere dei progetti per l'integrazione dei disabili verso lo sport".



"Creazione di un numero verde del comune affinché tutti possano far prevalere i loro diritti e doveri - continua -. Web: un servizio con e-mail dove è il comune e chi lo dirige che deve essere a disposizione del disabile o del loro famigliare. Integrazione dei disabili nel lavoro. Avere con tutte le associazioni di volontariato paesano un rapporto di collaborazione reale e concreto".



"Carissimi cittadini e compaesani - conclude Bernardi - il sociale verso i disabili è molto importante".