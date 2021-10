Bagni di Lucca



Quinto Bernardi dona mascherine chirurgiche alla Croce Rossa

venerdì, 15 ottobre 2021, 10:32

Quinto Bernardi dona un quantitativo di mascherine chirurgiche, con la collaborazione di Valerio Orsucci di Montecatini Terme, alla Croce Rossa di Bagni di Lucca. I volontari della CRI provvederanno a consegnarle agli studenti delle scuole elementari e medie del territorio.

"Siamo e saremo sempre presenti - afferma bernardi - per rispondere alle difficoltà sociali ed economiche della comunità con il senso di umanità che ci contraddistingue. Donare alle scuole e guardare negli occhi bambini e ragazzi, ascoltando i loro problemi, sono gesti che mi riempe il cuore".

"Il mio augurio - conclude Bernadi, candidato alle prossime elezioni amministrative a Bagni di Lucca - è che in questo momento particolare si dia valore ai gesti importanti per una comunitaà. Ringrazio i dirigenti e volontari della CRI per la loro collaborazione. Voglio aggiungere che il mio gesto non è di propaganda politica, ma un'azione e un dovere che rispecchiano i miei valori e principi di persona".