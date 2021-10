Bagni di Lucca



Quinto Bernardi dona mille mascherine alle scuole

domenica, 3 ottobre 2021, 09:05

Quinto Bernardi, candidato sindaco alle prossime elezioni comunali di Bagni di Lucca, dona mille mascherine anti-Covid per gli alunni e gli insegnanti delle scuole elementari e medie.



"Ringrazio tutto lo staff dei volontari per la loro gentilezza - commenta Bernardi - e per il grande lavoro che stanno portando avanti. Auguri ragazzi, avanti per il bene dei cittadini e di Bagni di Lucca".