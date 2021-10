Bagni di Lucca



San Cassiano, successo per il progetto "Val di Lima Trees"

giovedì, 28 ottobre 2021, 16:33

Grande successo ha riscosso domenica, a San Cassiano di Controne, il progetto "Val di Lima Trees" che ha coinvolto ragazzi e ragazze nell'esperienza pratica di mettere a dimora un alberello di castagno.

L'evento è stato organizzato dal gruppo "Val di Lima Off Road", che ha messo a disposizione gli alberelli, con la collaborazione della CRI che era presente sul posto con uno stand gastronomico dove era possibile gustare necci e castagnaccio.

Una quarantina tra ragazzi e ragazze si sono presentati di primo pomeriggio nel piazzale antistante la chiesa per prendere in carico il prezioso alberello.

Un lungo corteo si è quindi snodato dalla chiesa fino alla località Cocolaio dove, grazie alla disponibilità del proprietario del terreno Pietro Mariani, ciascun ragazzo ha provveduto a scavare una buca dove mettere a dimora l'alberello di castagno.

Lo scopo della manifestazione era infatti quello di sensibilizzare i ragazzi sul tema ambientale con il coinvolgimento attivo della comunità locale e soprattutto dei genitori che erano stati sollecitati nei giorni precedenti la manifestazione ed informare i figli sullo scopo della loro partecipazione.

Per l'amministrazione comunale era presente l'assessore all'ambiente Antonio Bianchi che ha potuto apprezzare la perfetta organizzazione e l'interesse dimostrato dai ragazzi e dai genitori: "Una manifestazione che tutti si augurano possa essere la prima di una lunga serie, perchè la parola "ambiente" non resti solo una parola, ma rappresenti un impegno per tutti, giovani e meno giovani, a preservarlo e migliorarlo".