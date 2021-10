Bagni di Lucca



Via alla rassegna 'Teatro Scuola' all'Accademico

giovedì, 21 ottobre 2021, 16:44

Il comune di Bagni di Lucca è lieto di annunciare l'avvio del progetto della rassegna del Teatro Scuola 2021.



Si è giunti alla XXVIII edizione della manifestazione, ormai consolidata per Bagni di Lucca e sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, il MIUR, le istituzioni e gli istituti di ogni ordine e grado della provincia.



Il Teatro Scuola non si è fermato neanche con la pandemia, imparando ad adattarsi nella forma, nello spazio e nei contenuti. Visti i molti successi condivisi, si rinnova anche per quest'anno lo collaborazione con l'Associazione Il Circo e la Luna con Michela Innocenti e il suo team di artisti ed educatori.



Il tempismo è perfettamente in linea con la pubblicazione del decreto legge dell'8 ottobre che permette in zona bianca la capienza del 100% per gli spettacoli aperti al pubblico, per teatri e cinema. Da domenica 24 ottobre, infatti, iniziano gli spettacoli al Teatro Accademico: il primo appuntamento è alle 16.30, domenica 24 ottobre con "Favole sulle Nuvole", particolarmente indicato per bambini scuola infanzia e primaria, per tutta la famiglia. Il programma prosegue per tutti i weekend fino a fine anno con spettacoli a ingresso gratuito, per ragazzi e adulti. Come da tradizione, negli istituti della Valle del Serchio, sono partiti i laboratori a scuola con il supporto degli insegnanti ed i dirigenti, che l'amministrazione e Michela Innocenti ci tengono a ringraziare per la calorosa accoglienza nonostante le difficoltà legate al Covid.



Vista la grande necessità di momenti di socializzazione e condivisione dopo l'isolamento subìto negli ultimi tempi, quest'anno sarà attivato anche un laboratorio extrascolastico per i ragazzi di Bagni di Lucca: ogni martedì pomeriggio, a partire dal 26 ottobre, la Sala Rosa del Circolo dei Forestieri ospiterà il laboratorio teatrale gratuito de Il Circo e La Luna.



"L'Amministrazione - afferma la giunta - crede molto nella forza del teatro come strumento formativo e si impegna con forza nella rassegna Teatro della Scuola".