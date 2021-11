Bagni di Lucca



A Bagni di Lucca una giornata di raccolta rifiuti abbandonati

mercoledì, 3 novembre 2021, 12:41

Il comune è lieto di partecipare all'iniziativa del comitato di Bagni di Lucca della Croce Rossa "Raccoglimi". Domenica 7 novembre in tutto il comune si svolgerà l'iniziativa, ovvero una giornata dedicata alla raccolta dei rifiuti abbandonati.



L'input della Croce Rossa Italiana-Comitato di Bagni di Lucca ha raccolto l'adesione di molte associazioni del territorio: Gruppo Trekking Pegaso, Auser Bagni di Lucca odv, Associazione Paesana Prato Fiorito, A Bagni di Lucca #Bastapoco, Scout C.N.G.E.I MediaValle piana Lucchese, Partecipazione e Sviluppo, Società "Ermete Zacconi" di Montefegatesi e ASD Jurassic Bike.



Insieme alla collaborazione fondamentale di Base Srl per lo smaltimento di tutti i rifiuti raccolti.

Saranno diversi i percorsi ideati dalle associazioni per ripulire strade, piazze, parchi , sentieri e sponde dei fiumi, in differenti punti del territorio e in vari orari:

1: da Scoglio direzione villa, dalla Conad si prende per la gora fino alla Piazza

dietro Ex Daddo, poi diezione giardini, P.zza Salvo d'Acquisto- Scuderie e rientro

alla Conad (CROCE ROSSA - REFERENTE MIRCO GIAMPAOLI)

3: dallo Scoglio si prosegue su via Vittorio Emanuele fino a Piazza del

Ponte, si prosegue in via del Casinò, alla passerella ci dirigiamo nel parco di Villa

Fiori. Ritorniamo indietro sulla passerella e, passando accanto alla sorgente La

Cova, per il tempietto Demidoff, si prosegue lungo i vialetti ducali, che sono stati

ripuliti e sistemati, si arriva al Bagno Bernabò. La tappa successiva, sempre

passando dai vialetti, sarà Bagni Caldi dove si trovano gli stabilimenti termali e lì

ci dedichiamo alla piazza e alle scalinate che costeggiano le terme. poi, passando

dalla casa Pio XII e dal successivo parcheggio saliamo alle ultime case di Bagni

Caldi e scendiamo di nuovo passando davanti al grande albergo alla chiesetta di

San Martino, ritroviamo casa Talenti, poi le terme san Giovanni e torniamo in

piazza a Ponte a Serrgalio passando dalla rotabile (AUSER - REFERENTE GEMMA FAZZI)

tratto della Via dei Mulini (E.ZACCONI - REFERENTE DAVID BONAVENTURI)

6: dalle terme fino al colle (PARTECIPAZIONE E SVILUPPO - REFERENTE TRAORE MAHAMADOU)

7: Casoli (PARTECIPAZIONE E SVILUPPO - REFERENTE TRAORE MAHAMADOU)

8: Controneria:Guzzano fino a zona Vetteglia (A BAGNI DI LUCCA #BASTAPOCO - REFERENTE PRISCILLA VALENTINO)

9: dai giardini fino in corsena tramite via Marconi, Corsena Cimitero e poi direzione

controneria massimo fino a Guzzano (PEGASO - REFERENTE SASSETTI SIMONETTA)

Sant'anna e poi scesa dalla controneria fino al bivio per san cassiano, Vetteglia e

Bagni di Lucca (JURASSIK BIKE - REFERENTE VIVIANI MICHELE)

Chi desidera partecipare potrà contattare i referenti di ognuna di esse e armarsi di guanti.



L'iniziativa del locale comitato della Croce Rossa fa seguito a uno spirito d'iniziativa che si è percepito in tutta al valle, dove molti cittadini hanno spontaneamente organizzato momenti di raccolta dei rifiuti abbandonati, frustrati dall'inciviltà.



Il comune è lieto di dare il proprio contributo e l'amministrazione è orgogliosa di vedere l'adesione di così tante associazioni.



Come già anticipato dai referti della Croce Rossa questa giornata non vuole essere un punto di arrivo, ma l'inizio di un percorso più ampio a tutela dell'ambiente tutti insieme.