Bagni di Lucca



Al Circolo dei Forestieri si presenta il libro "Ali nel buio"

martedì, 16 novembre 2021, 13:55

Sabato 20 novembre alle 17, presso la Sala Rosa del Circolo dei Forestieri, 'Pensato per Marisa' presenta il libro "Ali nel buio", un’opera dedicata a tutte le donne che hanno dovuto affrontare la triste esperienza del tumore al seno.



Sarà per tutti i partecipanti un’occasione per condividere esperienze e anche per ricordare le grandi “guerriere”. Ingresso libero. Saranno rispettate tutte le norme anti covid-19 vigenti. L’incasso della vendita dei libri sarà devoluto dall’autrice alla Croce Rossa di Bagni di Lucca.