Bagni di Lucca



Anche Bagni di Lucca attiva i progetti utili alla collettività

mercoledì, 24 novembre 2021, 14:12

Ieri, 23 novembre, il sindaco Michelini ha tenuto in comune un incontro per l'avvio dei progetti PUC, Progetti Utili alla Collettività, ovvero l'attivazione dei patti per il lavoro e per l'inclusione sociale per cui determinati beneficiari di reddito di cittadinanza sono tenuti a svolgere progetti utili alla collettività.

In tale occasione alla presenza delle assistenti sociali che seguono il progetto ed i soggetti interessati, sono state concordate le linee di intervento ed i possibili impieghi dei soggetti segnalati.

Dal 2 dicembre avrà inizio l'attività con sei persone residenti nel comune, su un totale di nove ammessi al progetto.

L'impiego consisterà nell'esecuzione di mansioni di tutela dell'ambiente legato alla pulizia del territorio. Ogni soggetto opererà sul territorio per un numero di 12 ore settimanali per un periodo correlato alla percezione del reddito.

Questa iniziativa è molto importante non solo in relazione all'applicazione della normativa, ma soprattutto per il risvolto sociale legato all'inclusione dei soggetti interessati e il loro inserimento nel mondo del lavoro.

"Ci auguriamo di vedere realizzati questi obiettivi - afferma il sindaco - a beneficio del tessuto sociale e del decoro urbano".