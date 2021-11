Bagni di Lucca celebra la giornata contro la violenza sulle donne

Altri articoli in Bagni di Lucca

martedì, 23 novembre 2021, 11:00

L’amministrazione comunale rende omaggio all’atleta Christopher Lucchesi, pilota di Rally, classe 1999, che ha portato a Bagni di Lucca il Titolo di Campione Italiano Assoluto Rally Asfalto 2 Ruote Motrici ed il Trofeo Peugeot Competition Top nella stagione agonistica 2021

lunedì, 22 novembre 2021, 22:10

Tornano a sollecitare l'aministrazione comunale di Bagni di Lucca, i consiglieri comunali della lista 'Un futuro per Bagni di Lucca', Laura Lucchesi e Claudio Gemignani, per lo stato indecente in cui si trova la strada per località Debbio

lunedì, 22 novembre 2021, 13:24

Venerdì 3 dicembre, presso il Teatro di Montefegatesi, la Società “Ermete Zacconi” in collaborazione con il Circolo Arci di Montefegatesi organizza l’evento "Solarpunk: dalla disperazione alla strategia"

giovedì, 18 novembre 2021, 22:55

Il volume edito dalla Fondazione Culturale Michel de Montaigne dal titolo Mia Preziosa e Adorata - Lettere d'amore di Rose Cleveland e Evangeline Simpson Whipple, 1890-1918, è la traduzione dall'inglese della raccolta epistolare curata da Lizzie Ehrenhalt e Tilly Laskey e pubblicata dalla Minnesota Historical Society Press, negli Stati Uniti, nel 2019

mercoledì, 17 novembre 2021, 21:26

In occasione del patrono paesano, San Frediano, sabato 20 novembre al Teatro Ermete Zacconi "Pizzata di San Frediano" con dj set di Betta Dj. Domenica torna invece la tradizionale Festa del Neccio Incicciato, tipica pietanza paesana, in Piazza XX Settembre con mercatini! Organizza la Società Ermete Zacconi

martedì, 16 novembre 2021, 13:55

Sabato 20 novembre alle 17, presso la Sala Rosa del Circolo dei Forestieri, 'Pensato per Marisa' presenta il libro "Ali nel buio", un’opera dedicata a tutte le donne che hanno dovuto affrontare la triste esperienza del tumore al seno