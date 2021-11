Bagni di Lucca



Bagni di Lucca omaggia il pilota Christopher Lucchesi

martedì, 23 novembre 2021, 11:00

L’amministrazione comunale rende omaggio all’atleta Christopher Lucchesi, pilota di Rally, classe 1999, che ha portato a Bagni di Lucca il Titolo di Campione Italiano Assoluto Rally Asfalto 2 Ruote Motrici ed il Trofeo Peugeot Competition Top nella stagione agonistica 2021.

Christopher Lucchesi, “Lucchesi Jr” lo pseudonimo che usa in gara, si è aggiudicato il Campionato Italiano Assoluto Rally Asfalto 2 RM ed il Trofeo Peugeot con una gara in anticipo, bissando i risultati del 2020, dimostrando tutto il suo valore e confermandosi fra i giovani più promettenti di questa disciplina.

"Dallo scorso anno - esordisce - questa amministrazione ha concesso il patrocinio alla giovane promessa dell’automobilismo e il logo del Comune di Bagni di Lucca è indissolubilmente legato a questo giovane talento che sta portando alla ribalta il nome di Bagni di Lucca in tutta Italia".

"Christopher - spiega -, oltre ad essere un campione, fa onore a questa terra rappresentandone le tradizioni, la cultura e la storia propria della sua comunità a cui è molto legato. Sempre disponibile, è un esempio di tenacia, passione, sano agonismo, altruismo ma soprattutto un esempio etico, di vita, di valori e di rispetto. Testimone di una guida responsabile, proprio nella sua qualità di sportivo del volante che riesce a trasmettere le emozioni della guida sportiva, la capacità di gestire la vettura ma, esclusivamente nei campi di gara. La strada è un’altra cosa, colma di insidie e imprevisti, dove bisogna usare tutte le attenzioni possibili, essere rispettosi e concentrati sulla guida, perchè anche la più piccola distrazione può essere causa di incidente".

"La gioia e l'orgoglio per i successi di Christopher è enorme - dichiara l'amministrazione -. Ha superato le nostre aspettative e ci ha fatto vivere momenti che rimarranno nella storia del rallysmo e della nostra città. Grande soddisfazione, quindi per l’Amministrazione e per il territorio. Ma non solo, vi sono momenti in cui lo sport assume significati più ampi, non è mai fine a sé stesso, e ancor di più in questo particolare momento, dove dobbiamo ritrovare la voglia di vivere, motivazioni e stimoli per superare questo periodo che tanto ci ha segnato. Importante quindi il ruolo che lo sport e il giovane Lucchesi svolgono, non solo sotto il profilo della promozione della salute, della disciplina, dell’appartenenza, ma soprattutto dal punto di vista sociale e valoriale che questi trasmettono in tutte le proprie forme".

"Un ringraziamento particolare a questo giovane talento - conclude - ed anche a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione e il raggiungimento di questi ambiti traguardi, dalla famiglia, allo staff tecnico ai sostenitori e a quanti hanno creduto in lui. Un esempio di comportamento, consapevole, operoso, solidale e civile che fa da riferimento e contribuisce a far crescere e rendere migliore anche la città".