Bagni di Lucca: un raro evento culturale da non perdere

mercoledì, 24 novembre 2021, 14:12

Ieri il sindaco Michelini ha tenuto in comune un incontro per l'avvio dei progetti PUC, Progetti Utili alla Collettività, ovvero l'attivazione dei patti per il lavoro e per l'inclusione sociale per cui determinati beneficiari di reddito di cittadinanza sono tenuti a svolgere progetti utili alla collettività

martedì, 23 novembre 2021, 12:32

Il 25 novembre, data della ricorrenza della giornata internazionale di lotta alla violenza di genere, il comune di Bagni di Lucca inizierà la sensibilizzazione con l'illuminazione di rosso del Ponte delle Catene

martedì, 23 novembre 2021, 11:00

L’amministrazione comunale rende omaggio all’atleta Christopher Lucchesi, pilota di Rally, classe 1999, che ha portato a Bagni di Lucca il Titolo di Campione Italiano Assoluto Rally Asfalto 2 Ruote Motrici ed il Trofeo Peugeot Competition Top nella stagione agonistica 2021

lunedì, 22 novembre 2021, 22:10

Tornano a sollecitare l'aministrazione comunale di Bagni di Lucca, i consiglieri comunali della lista 'Un futuro per Bagni di Lucca', Laura Lucchesi e Claudio Gemignani, per lo stato indecente in cui si trova la strada per località Debbio

lunedì, 22 novembre 2021, 13:24

Venerdì 3 dicembre, presso il Teatro di Montefegatesi, la Società “Ermete Zacconi” in collaborazione con il Circolo Arci di Montefegatesi organizza l’evento "Solarpunk: dalla disperazione alla strategia"

giovedì, 18 novembre 2021, 22:55

Il volume edito dalla Fondazione Culturale Michel de Montaigne dal titolo Mia Preziosa e Adorata - Lettere d'amore di Rose Cleveland e Evangeline Simpson Whipple, 1890-1918, è la traduzione dall'inglese della raccolta epistolare curata da Lizzie Ehrenhalt e Tilly Laskey e pubblicata dalla Minnesota Historical Society Press, negli Stati Uniti, nel 2019