Bagni di Lucca



Bernardi: "Terme chiuse, non sono state valorizzate"

venerdì, 12 novembre 2021, 16:15

Quinto Bernardi dell'Unione di centro (Dd-Udc-Libertas), a nome del gruppo 'Uniti per Bagni di Lucca', interviene sulla situazione terme in vista della sua prossima candidatura a primo cittadino del comune.



"Le terme di Bagni di Lucca sono state chiuse - esordisce il candidato sindaco - Le varie amministrazioni comunali e i gruppi di opposizione non sono riusciti a rilanciare e valorizzarle".



"Tutti sappiamo che le terme della cittadina - incalza - sono un centro di interesse per la salute, il benessere, il turismo, la storia, lo svago e il divertimento e possono costituire il fulcro su cui puntare per attrarre nuove risorse ed energie. Un richiamo per gli appassionati di storia, letteratura ed arte. Basti pensare al lungo elenco di personaggi famosi che dall'antichità si sono avvalsi del potere terapeutico delle terme, per poi citarle nei propri capolavori e dare una luce e una notarietà straordinaria alla nostra cittadina".