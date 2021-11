Bagni di Lucca



Fondi per il sociale, l'amministrazione: "Quando si arriva alla concretezza, la minoranza si tira indietro"

venerdì, 12 novembre 2021, 14:33

Nel consiglio comunale di ieri sera, a Bagni di Lucca, uno dei pochi punti all'ordine del giorno riguardava la variazione di bilancio numero 10 suddivisa in tre parti.

"La prima parte - esordisce l'amministrazione - riguardante aggiustamenti di somme per il personale, la seconda di capitoli di competenza dell'area tecnica. Quest'ultima nello specifico predispone una somma per l'istituzione presso l'Unione dei Comune della Mediavalle di un ufficio preposto alla realizzazione del progetto PinQua nella valle che ammonta complessivamente a 17 milioni circa. Inoltre, tra le variazioni più importanti vi è l'acquisizione in bilancio di € 34.549,53 provenienti dalla Regione Toscana per la copertura delle spese sostenute per i danni causati dal maltempo dicembre 2020 e gennaio 2021".

"La terza parte della variazione in questione - sottolinea la giunta - è forse quella più interessante riguardante il Fondo di Solidarietà Comunale ovvero le risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali. Lo Stato ha infatti erogato al Comune di Bagni di Lucca € 38.000 e gli interventi che sosterà l'Amministrazione sono i seguenti: l'erogazione di € 5.000 per le spese sostenute dalla Croce Rossa di Bagni di Lucca per l'implemento del telesoccorso; il contributo di € 7.000 alla Croce Rossa di Bagni di Lucca per l'acquisto, in collaborazione con altre associazioni, di un mezzo per permettere a persone con disabilità motorie di percorrere i sentieri trekking realizzati sul territorio; un ulteriore contributo di € 6.84,60 per le famiglie in situazioni di disagio economico e sociale, non sotto forma di erogazione diretta, ma sgravio di pagamenti dovuti; la sostituzione dell'autovettura adibita al servizio sociale del Comune; la fornitura di mezzi per la preparazione di pasti destinati alle famiglie bisognose presso il centro cottura comunale".

"Gli interventi - spiega l'amministrazione bagnina - sono stati valutati e concordati con l'Assistente Sociale e con le associazioni del territorio che operano nel sociale con la fiducia che questi possano essere di sostegno ai cittadini in difficoltà e per lo sviluppo della rete di solidarietà già presente. Nessun commento al riguardo da parte dell'opposizione, che anzi vota contrario a una variazione di bilancio che poco ha di politico. Generalmente si susseguono nel Consiglio di Bagni di Lucca mozioni e interpellanze a tema sociale con proclami a favore di anziani e disabili. Un vero peccato vedere che poi quando si arriva alla concretezza dei fatti i consiglieri si tirano indietro e si mostrano al quanto impacciati tanto da non proferire parola alcuna, nemmeno una giustificazione al voto contrario. Ma l'Amministrazione Michelini procede a testa basse a risolvere problemi e quotidiana gestione del Comune ignorando strumentalizzazioni e sciocchi attacchi che lasciano il tempo che trovano".

"La concretezza dei fatti è ciò che conta per l'attuale amministrazione" conclude la giunta.